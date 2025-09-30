Buongiorno mamma 3 | anticipazioni trama e cast della terza puntata
Buongiorno Mamma 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata. Questa sera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Buongiorno Mamma 3, la terza stagione della fiction familiare di Canale 5 con Raoul Bova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella puntata di stasera Agata non riesce ad accettare che Guido abbia deciso di sposare Laura, mentre quest’ultima non vuole più nascondere la notizia ai ragazzi. Mauro confida a Guido una sorpresa che sta preparando per Agata, ma si trova costretto ad affrontare una realtà che non si aspettava. 🔗 Leggi su Tpi.it
