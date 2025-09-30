Buonfiglio e Mornati fanno visita alla n°1 del Cio Coventry | Ribadita la centralità del Coni

A Losanna, il presidente del Coni - accompagnato dal Segretario Generale - ha incontrato e discusso con il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Buonfiglio e Mornati fanno visita alla n°1 del Cio, Coventry: "Ribadita la centralità del Coni"

In questa notizia si parla di: buonfiglio - mornati

A Losanna, il presidente del Coni - accompagnato dal Segretario Generale - ha incontrato e discusso con il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale - ha incontrato e discusso con il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale ... Secondo msn.com

Buonfiglio vede Coventry 'Coni centrale,governo è con noi' - Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha incontrato a Losanna il presidente del Cio Kirsty Coventry. Lo riporta ansa.it