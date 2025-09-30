Buone notizie da Castel Volturno tornano in gruppo Spinazzola e Olivera

30 set 2025

I due esterni si allenano regolarmente in vista del match di domani al Maradona. Giornata di allenamento per gli uomini di Antonio Conte in vista . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

