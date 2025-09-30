Buon onomastico Sofia oggi 30 settembre | immagini di auguri da condividere
Il 30 settembre si festeggia Santa Sofia, martire venerata anche dalla chiesa ortodossa che la celebra il 17 settembre. Secondo le fonti storiche visse nel I secolo ed aveva origini milanesi. Sposò un senatore, Filandro, dal quale ebbe tre figlie alle quali diede i nomi delle tre virtù teologali: Pistis, Elpis, Agape . In buona sostanza, traducendo dal greco, il significato del nome della madre era Sapienza mentre quello delle congiunte Fede, Speranza e Carità. Santa Sofia, la crudele condanna dell’imperatore Adriano per non aver rinnegato Cristo. Sofia riuscì a convertire il marito al cristianesimo prima della morte e svolse a Roma, dove viveva con le figlie, opera di proselitismo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
