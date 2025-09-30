Buon compleanno Orietta Moscatelli Hermine Biasci…
Buon compleanno Orietta Moscatelli, Hermine Biasci, Armando Capozza, Monica Bellucci, Marcello Foa, Altan, Renato Zero, Giorgio Panariello, Angie Dickinson, Giorgio Macciotta, Enrico Morando, Lella Costa, Daniele Mastrogiacomo, Frank Rijkaard, Marco Rossi, Bruno Dorigatti, Barbara Pollastrini, Giancarlo Judica Cordiglia, Luca Pastorino, Daniela Sbrollini, Marco Cecchinato, Giulia Ferrandi, Virginia Galbiati. Oggi, 30 settembre, festeggiano il compleanno: Orietta Moscatelli, giornalista; Hermine Biasci, manager; Armando Capozza, manager automotive; Angie Dickinson, attrice; Giorgio Macciotta, politico; Francesco Tullio Altan, fumettista, disegnatore, vignettista; Enrico Morando, politico; Renato Zero (Renato Fiacchini), cantautore; Lella Costa, attrice, doppiatrice, scrittrice; Daniele Mastrogiacomo, giornalista; Giorgio Panariello, attore; Frank Rijkaard, ex calciatore, allenatore; Marcello Foa, giornalista; Monica Bellucci, attrice; Italo Rizzi, direttore d’orchestra, violoncellista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: buon - compleanno
Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…
Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…
Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio…
Buon compleanno @Gaia_Gozzi #buoncompleanno #rtl1025 #Gaia - X Vai su X
Tanti auguri di buon compleanno a @lorenzojova Foto dal suo profilo social - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno a Orietta Berti, la regina dei 'tormentoni' - Orietta Berti, una delle più apprezzate cantanti del panorama musicale italiano, oggi 1 giugno, compie 82 anni. Lo riporta rainews.it
Orietta Berti acclamata a Battiti Live, dice no a Sanremo 2025: «Carlo Conti farà un buon lavoro» - Orietta Berti è ancora tra le cantanti più acclamate della scena musicale italiana. Riporta ilmessaggero.it