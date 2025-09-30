Buon compleanno Giorgio Panariello il messaggio dell’amico Carlo Conti | Tra 40 anni ancora così

Firenze, 30 settembre 2025 – " Buon compleanno Giorgio! E tra 40 anni ancora così”, Carlo Conti dedica un augurio speciale all’amico di una vita Giorgio Panariello che spegne oggi, martedì 30 settembre, 65 candeline. Nel messaggio scritto su Instagram il conduttore gli fa gli auguri lasciandosi andare all'ironia: "La vista si abbassa . il colesterolo si alza. il tempo passa. ma noi siamo sempre gli stessi come 40 anni fa quando ci siamo conosciuti. Buon compleanno Giorgio. Ps: e tra 40 anni ancora così", le parole di Conti corredate da una fotografia che ritrae insieme i due amici toscani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

