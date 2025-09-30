Buon compleanno Giorgio Panariello il messaggio dell’amico Carlo Conti | Tra 40 anni ancora così
Firenze, 30 settembre 2025 – " Buon compleanno Giorgio! E tra 40 anni ancora così”, Carlo Conti dedica un augurio speciale all’amico di una vita Giorgio Panariello che spegne oggi, martedì 30 settembre, 65 candeline. Nel messaggio scritto su Instagram il conduttore gli fa gli auguri lasciandosi andare all'ironia: "La vista si abbassa . il colesterolo si alza. il tempo passa. ma noi siamo sempre gli stessi come 40 anni fa quando ci siamo conosciuti. Buon compleanno Giorgio. Ps: e tra 40 anni ancora così", le parole di Conti corredate da una fotografia che ritrae insieme i due amici toscani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: buon - compleanno
Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…
Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…
Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio…
Buon compleanno a Renato Zero! Cantautore, showman, poeta della musica e voce di intere generazioni: Renato Zero non è solo un artista, è un’istituzione della musica italiana. Dagli esordi ribelli negli anni ’70, fino ai capolavori intramontabili, ha saput - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno @renatozer0 #buoncompleanno #rtl1025 #RenatoZero - X Vai su X
Buon compleanno Giorgio Panariello, il messaggio dell’amico Carlo Conti: “Tra 40 anni ancora così” - ma noi siamo sempre gli stessi come 40 an ... Riporta lanazione.it
Panariello compie 65 anni, Carlo Conti: “Siamo sempre gli stessi come 40 anni fa” - Giorgio Panariello spegne oggi, martedì 30 settembre, 65 candeline e l'amico di una vita Carlo Conti lo festeggia su Instagram. Come scrive msn.com