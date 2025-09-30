Bunny bangs | la frangia leggera dell’autunno detta le regole del nuovo soft glamour

Life&People.it La stagione autunnale è segnata dalla nuova tenera “ bunny bangs ”, una versione contemporanea della “ frangia a coniglietto” effetto cornice, morbida, leggera, quasi impercettibile nel movimento. Questo taglio si distingue per la sua struttura ariosa e per le sue ciocche laterali che incorniciano il viso come se fossero orecchie di coniglio danzanti nel vento. L’origine del nome deriva proprio da questo richiamo immediato ad un’immagine delicata, giocosa, eppure curata nei minimi dettagli. Già da qualche mese, questo haircut innovativo imperversa sui social media, nei saloni di bellezza e tra le più note celebrities, che l’hanno reso riconoscibile anche al di fuori del web. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

bunny - bangs

