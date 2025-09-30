La leggenda del wrestling Bully Ray ha espresso il suo parere sull’addio di Jazmyn Nyx dalla WWE durante l’ultima puntata di Busted Open Radio. Il veterano ha analizzato le ragioni dietro l’addio della giovane atleta al mondo dello sports entertainment, dando un’interpretazione molto particolare. La mancanza di passione è stata decisiva secondo Bully Ray. Ray ha spiegato come la differenza fondamentale tra Jazmyn Nyx e altri wrestler stia nell’origine del loro percorso. L’ex calciatrice professionista, che aveva firmato con la WWE nel 2022 dopo una carriera nel calcio in Islanda, secondo il veterano non possedeva quel fuoco tipico di chi nasce con il sogno del wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Bully Ray critica Jazmyn Nyx: “Questi ex sportivi non hanno passione per il wrestling”