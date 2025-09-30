Bullismo il 9 ottobre gli Stati generali dell' educazione e della prevenzione

Roma, 30 set. (Adnkronos) - La morte di Paolo, il 14enne di Latina che si è tolto la vita dopo episodi di bullismo, richiama con forza tutti - istituzioni, scuola, famiglie, sport e media - a una responsabilità immediata e condivisa. Gli Stati Generali dell'Educazione e della Prevenzione, che si terranno il 9 ottobre a Roma dalle 14,30 al Palazzo dell'Informazione Adnkronos, nascono proprio con questo obiettivo: trasformare indignazione e dolore in azioni concrete, misurabili e continuative sul territorio. Promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile in collaborazione con l'Agenzia di stampa AdnKronos, l'edizione 2025 riunisce in una giornata di confronto i principali attori istituzionali e sociali, articolando il programma tra panel dedicati ad analisi di scenario da parte degli esperti, impegni istituzionali, strumenti operativi, con un focus importante sul ruolo dello sport e la presentazione di protocolli d'intesa che daranno avvio a progetti strategici concreti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

