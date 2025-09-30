Non si può negare che Hamas abbia bruciato bambini nell'attacco del 7 ottobre. Con questa ferma posizione il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ha puntato il dito contro l'inviata Rai Lucia Goracci (nella foto). Il perché lo dice Gasparri stesso: «Giorni fa, in questa stessa trasmissione, è intervenuta Goracci sostenendo che non è vero che il 7 ottobre, due anni fa, furono bruciati dei bambini. Dice bugie, è una negazionista», ha tuonato il senatore, mostrando in diretta la foto di un bimbo bruciato e invocando provvedimenti da parte della Rai. Il senatore si è riferito alle recenti parole della giornalista, che aveva definito «fake news» le ricostruzioni secondo cui alcuni bambini sarebbero stati bruciati negli attacchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bufera sulla giornalista Rai: "Fake news i bimbi israeliani bruciati"