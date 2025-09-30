Bruno Manzi è eletto alla presidenza di Fonservizi

Ildenaro.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice di  Fonservizi, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali. In occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione, il neoconsigliere  Bruno Manzi, già presidente di  Ama Spa, è nominato nuovo presidente dell’ente, su designazione di Confservizi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bruno - manzi

Bruno Manzi indicato da Gualtieri come futuro presidente di Ama - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha indicato in queste ore il nome di Bruno Manzi, attuale Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Roma Capitale, come consigliere di Amministrazione di ... Scrive rainews.it

Bruno Manzi presenta il suo libro - Bruno Manzi, capo di gabinetto del sindaco Gualtieri, domani sarà a Offida per presentare il suo libro ’Governare senza rete. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Bruno Manzi 232 Eletto