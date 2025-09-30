Bruno Manzi è eletto alla presidenza di Fonservizi
Cambio al vertice di Fonservizi, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali. In occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione, il neoconsigliere Bruno Manzi, già presidente di Ama Spa, è nominato nuovo presidente dell’ente, su designazione di Confservizi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
