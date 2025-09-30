Brucia una stalla in zona Salice Nuovo | vigili del fuoco in azione in salvo una dozzina di cavalli

Foggiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio di vaste dimensioni ha colpito e gravemente danneggiato una stalla situata in zona Salice Nuovo, alla periferia di Foggia. Le fiamme si sono propagate rapidamente, grazie alle grandi riserve di paglia presenti all'interno del capannone e destinate agli animali. Immediato l'intervento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brucia - stalla

Cerca Video su questo argomento: Brucia Stalla Zona Salice