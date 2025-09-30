Brucia una stalla in zona Salice Nuovo | in salvo una dozzina di cavalli sette intossicati e un ustionato

Foggiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una dozzina di cavalli messi in salvo, una persona ustionata e altre sette refertate per sintomi legati all'intossicazione da fumi. È questo il bilancio del grave incendio divampato questo pomeriggio, in una stalla in zona Salice Nuovo, alla periferia di Foggia. Le fiamme si sono propagate. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

