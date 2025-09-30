Brucia paninoteca ambulante a Porto Empedocle | è mistero sulle cause dell' incendio
Cosa abbia innescato la scintilla iniziale non è chiaro. Non ai vigili del fuoco, né agli agenti della polizia di Stato. Ed in questo genere di casi si parla di “cause in corso d'accertamento”. È certo però che un camion adibito alla somministrazione di alimenti e bevande è stato ridotto in un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
