Broncos Bully the Bengals in convincente vittoria

2025-09-30 05:20:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Denver Broncos ha segnato quattro touchdown senza risposta dopo aver rinunciato a un primo field goal per demolire i Cincinnati Bengals, 28-3. In questo gioco c’era un’enorme discrepanza offensiva mentre i Broncos superavano i bengalesi di 353 yard. Anche Cincy non ha avuto risposta per il quarterback di Denver Bo Nix. Ha completato 29 su 42 passaggi per 326 yard di passaggio, due TD di passaggio, un’intercettazione, sette yard di corsa e un touchdown a terra. I Bengala sono stati in grado di mettere insieme un ottimo viaggio di apertura contro una delle migliori squadre difensive della NFL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com