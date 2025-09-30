Broncos Bully the Bengals in convincente vittoria
2025-09-30 05:20:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Denver Broncos ha segnato quattro touchdown senza risposta dopo aver rinunciato a un primo field goal per demolire i Cincinnati Bengals, 28-3. In questo gioco c’era un’enorme discrepanza offensiva mentre i Broncos superavano i bengalesi di 353 yard. Anche Cincy non ha avuto risposta per il quarterback di Denver Bo Nix. Ha completato 29 su 42 passaggi per 326 yard di passaggio, due TD di passaggio, un’intercettazione, sette yard di corsa e un touchdown a terra. I Bengala sono stati in grado di mettere insieme un ottimo viaggio di apertura contro una delle migliori squadre difensive della NFL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: broncos - bully
NFL: Broncos Bully The Bengals In Convincing Win - The Bengals were able to put together a really good opening drive against one of the better defensive teams in the NFL. Segnala 101greatgoals.com
Bengals vs Broncos Predictions, Picks & Best Bets for Monday Night Football Today - Broncos predictions ahead of Monday Night Football for Week 4 of the NFL season. Segnala covers.com