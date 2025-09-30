Brione | Sagra delle Mele
Brione si prepara ad accogliere la decima edizione della Sagra delle Mele, un appuntamento ormai atteso da tutta la Valle Trompia, in programma dal 3 al 5 ottobre. Tre giorni ricchi di eventi, sapori e tradizioni che celebrano il frutto simbolo del territorio e la sua versatilità in cucina.Il via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: brione - sagra
Il Comune di Brione invita alla tradizionale Sagra delle mele, tre giorni ricchi di appuntamento dedicati a cucina, musica e tradizioni. - facebook.com Vai su Facebook
Brione, al via la sagre delle mele: tre giorni da gustare - La suggestiva terrazza naturale sospesa tra Valle Trompia e Franciacorta torna ad ospitare la manifestazione dal 7 al 9 ottobre Brescia, 3 ottobre 2016 - ilgiorno.it scrive
Mele per tutti i gusti alla sagra di Antey-Saint-André - Tra gli eventi autunnali che animano la Valle d'Aosta, 'Mele Vallée' - Scrive ansa.it