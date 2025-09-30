Brione | Sagra delle Mele

Brione si prepara ad accogliere la decima edizione della Sagra delle Mele, un appuntamento ormai atteso da tutta la Valle Trompia, in programma dal 3 al 5 ottobre. Tre giorni ricchi di eventi, sapori e tradizioni che celebrano il frutto simbolo del territorio e la sua versatilità in cucina.Il via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

