Brio | La Juventus è un simbolo dell’Italia

2025-09-30 17:06:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata da CM.com: L'ex difensore presente all'inaugurazione di un campo intitolato a Gaetano Scirea Sergio Brio, ex difensore della Juventus, parla a margine dell'inaugurazione del campo polivalente intitolato a Gaetano Scirea in località Campolimpido, nel comune di Tivoli. Intervistati da Quintiliano Giampietro di Radio Bianconera, Brio parla così di Scirea: "Per me è un onore essere qui, su un campo intitolato ad una persona che più che un collega è stato per me un amico e un fratello. Il ricordo di Gaetano Scirea è indelebile, il ricordo di un uomo, un amico e un grande giocatore.