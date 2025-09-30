Bright Night | la ricerca ha illuminato Pisa con oltre 200 iniziative

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 29 settembre 2025 - Esperimenti, talk, visite guidate e laboratori hanno animato Bright Night, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori che si è celebrata venerdì 26 settembre: 2000 gli studenti che nella mattina hanno partecipato alle attività a loro dedicate e oltre 200 gli eventi in città, organizzati nell’ambito della manifestazione promossa in Toscana da tutti gli Atenei e i centri di ricerca con il sostegno della Regione Toscana e il patrocinio del Comune di Pisa e che quest’anno è coordinata dall’Università di Pisa. All’inaugurazione in Logge di Banchi, coordinata da Francesco Ippolito, hanno portato i loro saluti Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario dell’Università di Pisa, l’Assessora all’università e ricerca della Regione Toscana, il Presidente Consiglio Regionale – Regione Toscana, Michele Conti, sindaco di Pisa, e i rappresentanti degli atenei e dei centri di ricerca promotori dell’iniziativa: Vittoria Raffa, responsabile scientifica Bright Night Unipi, Tommaso Pizzorusso, vicedirettore della Scuola Normale Superiore, Gaetana Morgante, prorettrice vicaria della Scuola Superiore Sant’Anna, Fabio Recchia, presidente Area della Ricerca CNR Pisa, Tomaso Esposti Ongaro, direttore INGV Pisa, Alberto Annovi, referente delle attività di terza missione dell’INFN, Massimiliano Razzano, ricercatore della Collaborazione Virgo per Ego. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bright night la ricerca ha illuminato pisa con oltre 200 iniziative

© Lanazione.it - Bright Night: la ricerca ha illuminato Pisa con oltre 200 iniziative

In questa notizia si parla di: bright - night

L’Università di Siena dedica la mattinata della Bright-Night alle scuole medie e superiori

La Scuola Normale Superiore per Bright Night: i sarcofagi romani del Camposanto monumentale

Normale per Bright Night: scopri la scuola

bright night ricerca haBright Night: la ricerca ha illuminato Pisa con oltre 200 iniziative - L’Università di Pisa è stata capofila di un consorzio che riunisce i principali partner accademici regionali ed enti di ricerca, proponendo un programma ricco di attività di divulgazione rivolte alla ... Lo riporta lanazione.it

bright night ricerca haPisa si illumina con Bright Night: tra scienza, inclusione e innovazione - Esperimenti, talk, visite guidate e laboratori animano Bright Night la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori: 2000 gli studenti che nella mattina ... gonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bright Night Ricerca Ha