’Brigate del lavoro’ in azione Blitz all’alba vicino ai Cas | Portati nei campi con pulmini
di Laura Valdesi SIENA Andranno nei luoghi dove, quando albeggia, si vedono tanti migranti aspettare in strada. E poi salire a bordo di pulmini con cui vanno a lavorare nelle campagne. Senesi ma anche fuori provincia. Un fenomeno di cui si erano registrati i primi casi, sporadici, già tantissimi anni fa quando strani giri furono segnalati nella zona di Colonna San Marco. Controlli che saranno svolti, però, non dalle forze dell’ordine ma dalle ’Brigate del lavoro’ volute dalla Flai Cgil che diventa ’sindacato di strada’ avvalendosi dell’ausilio di mediatori culturali. "Per la prima volta l’iniziativa si svolge in Toscana, in altre regioni è già stata fatta", osserva Andrea Biagianti, segretario provinciale Flai. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: brigate - lavoro
Diritti in agricoltura, tour nei campi modenesi per le "Brigate del lavoro" Flai Cgil
IL ‘SINDACATO DI STRADA’ IN AGRICOLTURA: LA FLAI CGIL TOSCANA SCENDE IN CAMPO CON LE BRIGATE DEL LAVORO A SIENA E GROSSETO. 29 settembre 2025 - Nei prossimi giorni sul territorio senese e grossetano partirà l'iniziativa delle Brigat - facebook.com Vai su Facebook
Quando si discute sul tema della solidarietà per noi è inevitabile fare riferimento alla rivoluzione socialista di #Cuba . La prova più tangibile sono i 20 anni del lavoro internazionalista delle brigate mediche Henry Reeve che ringraziamo. #FelizAniversario # - X Vai su X
Blitz alla Rai, bambole e vernice rossa sotto al cavallo: "Femminicidi raccontati in modo imbarazzante" - Blitz del movimento 'Bruciamo Tutto' contro l'inadeguatezza delle notizie sui femminicidi all'ingresso della sede Rai in viale Mazzini. Segnala romatoday.it
Ladri in azione, blitz nella casa del sindaco: “Rubati i miei ricordi di famiglia” - Tornare nella propria abitazione e scoprire che tra le pareti domestiche, nelle stanze dove scorre ... Segnala lanazione.it