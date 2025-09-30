’Brigate del lavoro’ in azione Blitz all’alba vicino ai Cas | Portati nei campi con pulmini

di Laura Valdesi SIENA Andranno nei luoghi dove, quando albeggia, si vedono tanti migranti aspettare in strada. E poi salire a bordo di pulmini con cui vanno a lavorare nelle campagne. Senesi ma anche fuori provincia. Un fenomeno di cui si erano registrati i primi casi, sporadici, già tantissimi anni fa quando strani giri furono segnalati nella zona di Colonna San Marco. Controlli che saranno svolti, però, non dalle forze dell’ordine ma dalle ’Brigate del lavoro’ volute dalla Flai Cgil che diventa ’sindacato di strada’ avvalendosi dell’ausilio di mediatori culturali. "Per la prima volta l’iniziativa si svolge in Toscana, in altre regioni è già stata fatta", osserva Andrea Biagianti, segretario provinciale Flai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

