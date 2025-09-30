Breve storia del futuro | dalla DeLorean alle visioni di Anri Sala

Torino, 30 set. (askanews) - Un'automobile entrata nell'immaginario collettivo del cinema, dei cimeli che attraversano la storia della tecnologia e una serie di opere d'arte che provano a cogliere l'essenza inafferrabile del tempo. Il MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile, in occasione dei 40 anni dall'uscita del film "Ritorno al Futuro", dedica una piccola, ma sentita mostra che indaga, partendo dalla leggendaria DeLorean DMC-12 disegnata da Giugiaro, i "Prototipi di tempo". "Essa stessa questa mostra - ci ha detto lo scrittore Gianluigi Ricuperati, che l'ha curata - è una macchina del tempo, perché innanzitutto c'è un'automobile: noi parliamo sempre di macchina del tempo, time machine, ma forse dovremmo pensare anche in termini di time car, quindi di automobile del tempo e lì subito è venuta fuori l'idea: chi ha fatto di una automobile una macchina del tempo? Ritorno al futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Breve storia del futuro: dalla DeLorean alle visioni di Anri Sala

