Brescia fermato con la droga in auto | arrestato 28enne e revocato il permesso di soggiorno

Notizie.virgilio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 28enne egiziano è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Brescia per spaccio e possesso di armi. Revocato il permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

brescia fermato con la droga in auto arrestato 28enne e revocato il permesso di soggiorno

© Notizie.virgilio.it - Brescia, fermato con la droga in auto: arrestato 28enne e revocato il permesso di soggiorno

In questa notizia si parla di: brescia - fermato

Nasconde l’hashish in pacchetti di sigarette e li infila sotto la volante, fermato alla stazione di Brescia

Brescia, va fuori controllo al parco: testate e calci ai poliziotti, fermato con il taser

Brescia, 18enne fermato con hashish e un’arma: denunciato e avviata la procedura di espulsione dal Paese

brescia fermato droga autoBrescia, fermato con la droga in auto: arrestato 28enne e revocato il permesso di soggiorno - Un 28enne egiziano è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Brescia per spaccio e possesso di armi. Da virgilio.it

brescia fermato droga autoFermato in Brebemi, 28enne egiziano scappa nei campi, era in possesso di cocaina e armi artigianali: arrestato - Il controllo della Polizia è avvenuto nel comune di Roncadelle, l'uomo con numerosi precedenti è stato revocato il permesso di soggiorno e disposta l'espulsione dall'Italia ... brescia.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Brescia Fermato Droga Auto