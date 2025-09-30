Brescia fermato con la droga in auto | arrestato 28enne e revocato il permesso di soggiorno

Un 28enne egiziano è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Brescia per spaccio e possesso di armi. Revocato il permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Brescia, fermato con la droga in auto: arrestato 28enne e revocato il permesso di soggiorno

