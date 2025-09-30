Brescia dice addio a Jean Luc Stote il francese che ha portato in città la Festa della musica

Brescia, 30 settembre 2025 – Se n’è andato stroncato da un malore improvviso Jean Luc Stote, figura mitica e iconica del panorama musicale e radiofonico bresciano, fra gli organizzatori della festa della musica bresciana e uno dei protagonisti di Radio Onda d’Urto, della quale era stato coordinatore musicale dal 2004 al 2019. Aveva 72 anni, era originario di Nancy, città della Lorena nel nordest della Francia. Il decesso, inatteso e che ha lasciato sgomenti amici e animatori, questa mattina il 30 settembre. Jean Lui Stote, Brescia Festa della Musica, 25 giugno Filippo Venezia La notizia improvvisa . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

