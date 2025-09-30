Bremer, difensore della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni a O Globo raccontando la sua stagione, l’infortunio e il lungo recupero. A O Globo, il difensore della Juventus Gleison Bremer si è raccontato attraverso queste parole. Ecco cosa ha detto il brasiliano. INFORTUNIO – « È stato un inizio di stagione in cui stavo davvero bene. Avevo giocato sette partite e la Juventus aveva subito solo un goal. Probabilmente sarebbe stata la mia migliore stagione. Ma, purtroppo, in Champions League, in una partita speciale per me ho subito il mio primo grave infortunio. Complicato perché non si trattava solo del legamento crociato, ma anche del menisco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer si racconta: «Spero di riportare la Juve a grandi traguardi. Ecco cosa mi sono detto dopo l’infortunio, nel momento del mio rientro avevo i brividi perché…»