Bremer si racconta | Spero di riportare la Juve a grandi traguardi Ecco cosa mi sono detto dopo l’infortunio nel momento del mio rientro avevo i brividi perché…
Bremer, difensore della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni a O Globo raccontando la sua stagione, l’infortunio e il lungo recupero. A O Globo, il difensore della Juventus Gleison Bremer si è raccontato attraverso queste parole. Ecco cosa ha detto il brasiliano. INFORTUNIO – « È stato un inizio di stagione in cui stavo davvero bene. Avevo giocato sette partite e la Juventus aveva subito solo un goal. Probabilmente sarebbe stata la mia migliore stagione. Ma, purtroppo, in Champions League, in una partita speciale per me ho subito il mio primo grave infortunio. Complicato perché non si trattava solo del legamento crociato, ma anche del menisco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bremer - racconta
Bremer si racconta: “Orgoglioso di essere vice capitano, la Juve ti impone di lottare sempre”
Bremer racconta un retroscena su Chiellini: c’è stata una chiamata con lui al suo arrivo alla Juventus. Ecco il motivo e il suggestivo siparietto
Bremer si racconta: «Non basta il talento per arrivare a certi livelli. Il più difficile da marcare penso che…»
#Bremer si racconta a Small Talks ? Quanti aneddoti del difensore della #Juventus - X Vai su X
Le ultime sulle condizioni di Bremer ? Cosa filtra in vista di Villarreal Juve - facebook.com Vai su Facebook