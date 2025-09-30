Bremer in gruppo Thuram no | il francese verso il forfait per il Villarreal

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cabal, che parlerà in conferenza stampa con Tudor, si candida a una maglia da titolare, così come Jonathan David in attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bremer in gruppo thuram no il francese verso il forfait per il villarreal

© Gazzetta.it - Bremer in gruppo, Thuram no: il francese verso il forfait per il Villarreal

In questa notizia si parla di: bremer - gruppo

Continassa Juve: seduta solo mattutina per i bianconeri, Bremer e Yildiz son tornati in gruppo. Focus sul pressing, le ultime da Herzogenaurach

Continassa Juve: seduta solo mattutina per i bianconeri, Bremer e Yildiz son tornati in gruppo. Focus sul pressing, le ultime da Herzogenaurach

Bremer in zona mista: «Quando prendi quattro gol c’è sicuramente qualcosa da migliorare. Stiamo creando un gruppo solido. Su Yildiz e il Brasile…»

bremer gruppo thuram noBremer in gruppo, Thuram no: il francese verso il forfait per il Villarreal - Cabal, che parlerà in conferenza stampa con Tudor, si candida a una maglia da titolare, così come Jonathan David in attacco ... Lo riporta msn.com

Juventus, rifinitura in vista del Villarreal: Bremer in gruppo, Thuram no - La Juventus è scesa in campo per l'ultima rifinitura in vista della sfida di domani con il Villarreal, gara valida per la seconda giornata. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bremer Gruppo Thuram No