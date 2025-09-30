BRC – Cherain vince Verstappen è campione belga Show di Neuville
Sulle strade bagnate delle Ardenne, il penultimo round del Campionato Belga Rally regala emozioni: Cédric Cherain trionfa con la Porsche 992 GT, Jos Verstappen conquista il titolo 2025, e Thierry Neuville entusiasma il pubblico con la Rally1. Il penultimo appuntamento del Belgian Rally Championship 2025, l’East Belgian Rally, ha offerto uno scenario competitivo tra i . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
cherain - vince
