Bracconieri cacciano con armi da fuoco clandestine nel Parco San Rossore | arrestati
I Carabinieri Forestali della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato, lo scorso 22 settembre, due uomini trovati a cacciare illegalmente all'interno del Parco San Rossore.I militari dell'Arma hanno sorpreso i due bracconieri in possesso di armi da fuoco clandestine, subito. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: bracconieri - cacciano
