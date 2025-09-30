Bracconieri cacciano con armi da fuoco clandestine nel Parco San Rossore | arrestati

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri Forestali della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato, lo scorso 22 settembre, due uomini trovati a cacciare illegalmente all'interno del Parco San Rossore.I militari dell'Arma hanno sorpreso i due bracconieri in possesso di armi da fuoco clandestine, subito. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

