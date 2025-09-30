Bpco triplice terapia a dose fissa migliora qualità vita dopo 3 mesi
Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - La ricerca clinica italiana nell'ambito della broncopatia cronica ostruttiva (Bpco), malattia respiratoria cronica, è protagonista a livello internazionale. Uno studio condotto interamente in Italia, 'Choros Orion', ha descritto l'efficacia della triplice terapia a combinazione fissa con budesonideglicopirronioformoterolo fumarato in pazienti della 'real life', cioè della pratica clinica quotidiana. Lo studio, che ha coinvolto 250 pazienti da 23 centri del nostro Paese, viene presentato oggi al Congresso della European Respiratory Society (Ers) in corso ad Amsterdam. 🔗 Leggi su Iltempo.it
