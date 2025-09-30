Bpco triplice terapia a dose fissa migliora qualità vita dopo 3 mesi
All'Ers risultati preliminari in real life su efficacia budesonideglicopirronioformoterolo fumarato Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - La ricerca clinica italiana nell'ambito della broncopatia cronica ostruttiva (Bpco), malattia respiratoria cronica, è protagonista a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: bpco - triplice
Bpco, triplice terapia a dose fissa migliora qualità vita dopo 3 mesi
Bpco, triplice terapia a dose fissa migliora qualità vita dopo 3 mesi. - X Vai su X
Ricerca italiana sulla #BPCO protagonista al Congresso ERS: dallo studio #CHOROSORION nuove evidenze sulla triplice terapia - facebook.com Vai su Facebook
Bpco, triplice terapia a dose fissa migliora qualità vita dopo 3 mesi - (Adnkronos) – La ricerca clinica italiana nell’ambito della broncopatia cronica ostruttiva (Bpco), malattia respiratoria cronica, è protagonista a livello internazionale. Riporta padovanews.it
BPCO, lo studio italiano che dà voce ai pazienti - La ricerca Choros Orion, presentata ad Amsterdam al Congresso Ers, raccoglie direttamente le testimonianze dei malati attraverso questionari elettronici. Scrive repubblica.it