Bowen Obiettivo dà a Nuno un pareggio di debutto

La bella guida angolata di Jarrod Bowen ha dato un pareggio a West Ham a Everton nella prima partita di Nuno Espirito Santo in carica. I martelli furono sottomessi nel primo tempo e Everton sfruttò il loro tallone di Achille nel difendere i set di set quando Michael Keane si diresse con forza. West Ham ha concesso otto gol dagli angoli in Premier League in questa stagione, quanti ne hanno fatto in tutto il 2024-25. Ma i visitatori sono stati molto migliorati nella seconda metà e meritatamente hanno disegnato il livello quando Bowen ha tagliato all'interno da destra e ha rotto un tiro oltre Jordan Pickford.