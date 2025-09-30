Bouaddi Juve, i bianconeri sul gioiello del Lille: Comolli ha avviato i contatti per il centrocampista che ricorda il connazionale Rabiot per fisicità. Un nome nuovo, un talento precocissimo, un investimento per il futuro. Il calciomercato Juve si muove su più tavoli e, accanto alla ricerca di un profilo esperto, lavora sotto traccia per assicurarsi i campioni di domani. L’ultimo gioiello finito nel mirino di Damien Comolli, come riportato da Tuttosport, è Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese classe 2007 che in patria si è già guadagnato un paragone tanto pesante quanto prestigioso. Bouaddi Juve: l’identikit del futuro campione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bouaddi Juve, spunta anche il talento del Lille per la mediana di Tudor! Bianconeri pronti a provarci già per gennaio: il piano