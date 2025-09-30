Botte pedinamenti e un sequestro L’ex condannato a otto anni

A far partire le indagini, dopo l’ennesima grave aggressione avvenuta a marzo 2021, era stata la madre della vittima, che aveva inviato la polizia locale di Como a casa del compagno che la stava tenendo rinchiusa da ore in un appartamento vicino a piazza Camerlata. Erano così emersi mesi di maltrattamenti, pedinamenti e controlli ossessivi di ciò che faceva, violenze fisiche e sessuali, che hanno portato a processo l’uomo, 27 anni di Como. Ora condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione, al termine del processo dibattimentale, durante il quale la ex compagna ha anche cercato di ritrattare quando aveva dichiarato e documentato quattro anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

