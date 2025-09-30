Botte abusi e maltrattamenti ai figli del compagno | in carcere la matrigna

Botte, abusi psicologici e punizioni crudeli con qualunque pretesto. Stiamo parlando di un incubo subito da due ragazzini di 6 e 11 anni che, dopo essere rimasti orfani di madre, sono stati in balia della malvagità del padre e della sua nuova compagna, condannati entrambi per maltrattamenti.

