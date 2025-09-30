Borse di studio Supermedia 2025 | verifica delle domande e riesami entro il 20 ottobre
È iniziata la valutazione delle domande per le borse di studio Supermedia 2025. I richiedenti devono accedere alla propria area riservata entro il 20 ottobre 2025 per controllare lo stato della domanda e verificare la correttezza dei dati acquisiti dal sistema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
