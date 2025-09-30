È stato pubblicato il bando Inps per 1.500 borse di studio per soggiorni scolastici all’estero. Il Programma Itaca 2026-2027, infatti, assegna i sussidi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado affinché possano intraprendere un percorso di mobilità internazionale e di crescita dal punto di vista umano, sociale e culturale. La frequenza all’estero è prevista per tutto l’anno scolastico o solo per una parte di esso, presso istituti scolastici stranieri. La domanda si potrà presentare a partire dall’8 ottobre 2025. Ecco, quindi, quali sono le informazioni essenziali per partecipare alla selezione, chi è ammesso e in che modo utilizzare la piattaforma attraverso la quale inoltrare la richiesta entro la scadenza di novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Borse di studio Inps 2025, bando online per 1.500 soggiorni scolastici all’estero: requisiti e domanda