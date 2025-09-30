Borgotaro 78enne si perde lungo un sentiero | recuperato dal soccorso alpino
Nel tardo pomeriggio di martedì 30 settembre il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è stato attivato dalla Centrale Operativa del 118 per una persona con perdita di orientamento in zona boschiva impervia nel comune di Borgotaro. L'uomo, un 78enne residente in provincia di Parma, stava. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
