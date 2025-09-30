Borgomanero consegnato alla comunità il centro sociale

Nastro tagliato. Dopo mesi di lavoro e un intenso coinvolgimento collettivo è di nuovo operativo il centro sociale di Santa Croce a Borgomanero. Il progetto, realizzato da Ppg (ex Univer, con sede anche a Cavallirio) e dal Comune,  rientra nelle celebrazioni del decimo anniversario di Colorful. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

