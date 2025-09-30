Borgo diVino conquista Castellabate | boom di presenze per la rassegna enogastronomica

Salernotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castellabate saluta con entusiasmo la chiusura di “Borgo diVino”, la rassegna enogastronomica che dal 26 al 28 settembre ha animato il centro storico con degustazioni, spettacoli e antiche tradizioni popolari. L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Castellabate con il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: borgo - divino

“Borgo diVino in tour” a Lovere: week-end fra vino, cibo e musica

Dal 12 al 14 settembre a Nemi torna Borgo diVino

Torna a Nemi il Borgo diVino in tour

borgo divino conquista castellabate“Borgo diVino” conquista Castellabate: boom di presenze per la rassegna enogastronomica - Le dieci cantine cilentane protagoniste del percorso del gusto hanno conquistato il pubblico con le loro migliori etichette, accompagnate da piatti tipici e reinterpretazioni creative curate dalle att ... Segnala salernotoday.it

Castellabate, “Borgo diVino” conquista la città: boom di presenze e grandi consensi per la rassegna enogastronomica - Castellabate saluta con entusiasmo la chiusura di "Borgo diVino", la rassegna enogastronomica che dal 26 al 28 settembre ha ... Riporta sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Borgo Divino Conquista Castellabate