Borgo diVino conquista Castellabate | boom di presenze per la rassegna enogastronomica
Castellabate saluta con entusiasmo la chiusura di “Borgo diVino”, la rassegna enogastronomica che dal 26 al 28 settembre ha animato il centro storico con degustazioni, spettacoli e antiche tradizioni popolari. L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Castellabate con il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
“Borgo diVino in tour” a Lovere: week-end fra vino, cibo e musica
Dal 12 al 14 settembre a Nemi torna Borgo diVino
Torna a Nemi il Borgo diVino in tour
Dal 3 al 5 ottobre torna a Brisighella una tre giorni di vino, cibo e musica con Borgo diVino Si terrà a Brisighella, il celebre borgo dai tre colli, il diciannovesimo dei ventidue appuntamenti di Borgo diVino in tour 2025, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze en
Borgo diVino in tour a Nemi
"Borgo diVino" conquista Castellabate: boom di presenze per la rassegna enogastronomica - Le dieci cantine cilentane protagoniste del percorso del gusto hanno conquistato il pubblico con le loro migliori etichette, accompagnate da piatti tipici e reinterpretazioni creative curate dalle att
