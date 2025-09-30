Ci si aspettava sicuramente un forte interesse nei confronti della mostra "Francesco e Frate Lupo. L’arte racconta la leggenda dell’incontro", ma i numeri parlando di attese rispettate e anzi, superate. Il primo weekend dell’esposizione inaugurata lo scorso venerdì, che si disloca in tre diverse sedi per oltre 250 opere, ha infatti fatto registrare più di 500 visitatori, un dato che rimarca l’importanza della mostra e anche il legame che la comunità eugubina e i turisti stanno riscoprendo con la figura di san Francesco e la sua eredità simbolica. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale: "Voglio esprimere un plauso sincero - dichiara l’assessore alla Cultura Paola Salciarini - al lavoro dell’Ufficio Cultura e a tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile questo straordinario progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom per ’Francesco e Frate Lupo’. Successo per la mostra con 250 opere