Dichiarazioni importanti del difensore brasiliano alla vigilia della sfida tra Napoli e Sporting Lisbona. L’obiettivo del Napoli è chiaro: dimenticare la sconfitta contro il Milan e concentrarsi unicamente sul match con lo Sporting Lisbona. Il KO di San Siro non ha permesso agli azzurri di staccare le dirette concorrenti in Serie A, ma va subito lasciato alle spalle. Troppo importante la gara di domani sera con i portoghesi: vincere significherebbe rimettersi in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Napoli, Juan Jesus: “Diamo fastidio a tanti”. L’attenzione della squadra di Antonio Conte è focalizzata esclusivamente sullo Sporting, reduce da quattro successi di fila tra tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Boom Juan Jesus, che frecciata al Milan: avvisate anche Juve e Inter