Boom di voti per Putzu e Fratelli d’Italia Bene Marcozzi e Cesetti in bilico Ceroni

È Fratelli d’Italia il primo partito per la provincia di Fermo, si conferma saldamente in testa il partito di Giorgia Meloni e il suo uomo di punta, Andrea Putzu, è decisamente emozionato: "E’ un risultato schiacciante del centro destra, sono soddisfatto, molto. È un risultato importantissimo di Fratelli d’Italia, nonostante gli attacchi, per tutti noi una grande soddisfazione, del resto io avevo previsto la vittoria di Acquaroli di 7 punti, i fatti mi hanno dato ragione". Cosa ha pagato in questa campagna elettorale? "Devo dire che in certi comuni ha di molto aumentato le preferenze, a Sant’Elpidio a Mare, Monte Urano ho triplicato, nei comuni piccoli ho preso preferenze impressionanti, ho raddoppiato ad Amandola, penso che abbia pagato il lavoro fatto in questi anni nei piccoli comuni, nell’area montana, nell’entroterra, sono stato il più votato, penso a Falerone, Grottazzolina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
