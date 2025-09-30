Boom di ordini per droni italiani 29 milioni di fatturato per l’azienda riminese | Non armi ma soccorsi e difesa

Rimini, 30 settembre 2025 – Quando ha aperto l’azienda, nel 2012, sapeva che quello “sarebbe stato il futuro”. Ma Fabio De Matteis non poteva immaginare che gli affari della sua Dronebase, l’azienda riminese che produce droni tattici e sistemi anti-droni, sarebbero cresciuti tanto negli ultimi anni. “Da quando è scoppiata la guerra tra Ucraina e Russia – ammette il titolare di Dronebase – il fatturato è praticamente decuplicato”. A quanto arriverete quest’anno? “Puntiamo a chiudere il bilancio del 2025 con circa 29 milioni di fatturato. L’anno scorso avevamo sfiorato i 10 milioni”. Sia nel conflitto tra Ucraina e Russia, che in quello tra Israele e Hamas, il ricorso ai droni è massiccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boom di ordini per droni italiani, 29 milioni di fatturato per l’azienda riminese: “Non armi, ma soccorsi e difesa”

In questa notizia si parla di: boom - ordini

Brillano i conti di Saipem. Boom degli ordini

Estate, Deliveroo: food delivery conquista spiagge italiane, boom ordini in località balneari

Il food delivery spopola in spiaggia: boom di ordini sotto l’ombrellone e per le cene dei vacanzieri

Chery debutta a Hong Kong dopo ordini record: i fondi serviranno a ricerca, espansione all’estero e upgrade produttivi. Boom di ipo sulla piazza asiatica - facebook.com Vai su Facebook

#Btp 7 e 30 anni: ordini boom per la nuova emissione. Tensione sugli Oat francesi https://milanofinanza.it/news/btp-7-e-30-anni-ordini-boom-per-la-nuova-emissione-tensione-sugli-oat-francesi-202509021039289271… - X Vai su X

Libano, droni e guerra elettronica: così Israele sfida gli italiani di Unifil. «La tregua è apparente» - Potrebbe sembrare un fatto senza importanza, ma lungo la Blue Line, il confine mai riconosciuto tra Israele e Libano ... Si legge su ilmessaggero.it

Droni, il volo (e il successo) dei primi velivoli radiocomandati italiani fondati a Ronchi. Il libro di Carlo Siardi ricostruisce l’epopea della società Meteor - I primi droni italiani ed europei sono stati costruiti a Ronchi dei Legionari, dalla Meteor, una società che è arrivata a fare serissima concorrenza agli Stati Uniti, fondata da un personaggio ... Secondo ilgazzettino.it