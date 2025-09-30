Bonus Elettrodomestici | fino a 200€ di sconto immediato ma con fondi limitati e regole rigide

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che dà il via al bonus elettrodomestici: un contributo fino a 200 euro per l'acquisto di grandi apparecchi efficienti e made in EU. Ma le risorse sono limitate, e la corsa al voucher sarà una vera gara a tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bonus - elettrodomestici

Bonus elettrodomestici 2025, quando arriva davvero. Applia Italia: “Alleggerisce le bollette e aiuta le imprese”

Bonus elettrodomestici: parte a settembre ma, attenzione ai tempi

Bonus elettrodomestici al via: quando inizia e come funziona l’incentivo

bonus elettrodomestici fino 2008364Bonus Elettrodomestici: fino a 200€ di sconto immediato, ma con fondi limitati e regole rigide - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che dà il via al bonus elettrodomestici: un contributo fino a 200 euro per l'acquisto di grandi apparecchi ... Da fanpage.it

bonus elettrodomestici fino 2008364Bonus Elettrodomestici, importanti novità: ci sono nuovi requisiti per richiedere i 200 euro - Grosse novità per il Bonus Elettrodomestici, che aggiornerà a breve i requisiti necessari per l’accesso, in attesa dell'ufficialità. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Bonus Elettrodomestici Fino 2008364