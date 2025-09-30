Bonus domotica 2025 | che cos’è e come richiedere fino al 50 per cento di incentivo

La legge di Bilancio 2025 ha confermato per questo e per i prossimi anni il bonus domotica, l’agevolazione fiscale che consente di coprire l’acquisto e l’installazione di sistemi utili all’automazione e al controllo da remoto degli impianti presenti in casa che assicurano un risparmio dal punto di vista energetico. Possono considerarsi impianti di domotica quelli disciplinati dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020. In forza del provvedimento, i cittadini possono ricorrere a sistemi che consentono di monitorare i consumi energetici interagendo su interfacce in grado di visualizzare i relativi dati e le possibili interazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

