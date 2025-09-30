Bonus auto elettriche dal 15 ottobre solo 3 modelli sotto i 7mila euro
È stato finalmente firmato il decreto attuativo che rende operativo il bonus auto elettriche 2025. L’ incentivo, erogato sotto forma di sconto, permetterà di risparmiare fino a 11.000 euro sull’acquisto di un veicolo elettrico. Il bonus ha un fondo di 597 milioni di euro, presi direttamente dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarà possibile accedere allo sconto a partire dal 15 ottobre e fino a esaurimento fondi. Il bonus si rivolge sia ai privati che alle microimprese nelle città con oltre 50.000 abitanti. L’importo massimo varia a seconda dell’Isee del richiedente, da 9.000 fino a 11. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: bonus - auto
Bonus box auto 2025: come ottenere la detrazione del 50%
Bonus auto a settembre, fino a 11mila euro di incentivi (20mila per le micro-aziende): requisiti Isee e come funziona
Auto elettriche, arrivano i nuovi incentivi: bonus fino a 20mila euro, ecco per chi e come funzionano
Bonus auto elettriche 2025: fino a 11.000 euro di sconto per privati e imprese https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/30/bonus-auto-elettriche-2025-incentivi-rottamazione-notizie/8139177/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox= - X Vai su X
Incentivi auto 2025, ecco dove trovare la piattaforma online per ottenere il bonus e come funziona: tutto ciò che bisogna sapere per accedervi. https://auto.everyeye.it/notizie/piattaforma-incentivi-auto-2025-e-sapere-come-funzione-830826.html?utm_mediu - facebook.com Vai su Facebook
Bonus auto elettriche, aperta la piattaforma. Come chiedere il contributo e quanto spetta - Firmato il decreto attuativo: incentivi fino a 11. Riporta ilfattoquotidiano.it
Domanda bonus auto elettriche dal 15 Ottobre 2025: come richiedere l’incentivo - Dal 15 Ottobre 2025 sarà attiva la piattaforma per richiedere il nuovo bonus auto elettriche. Come scrive ticonsiglio.com