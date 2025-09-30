È stato finalmente firmato il decreto attuativo che rende operativo il bonus auto elettriche 2025. L’ incentivo, erogato sotto forma di sconto, permetterà di risparmiare fino a 11.000 euro sull’acquisto di un veicolo elettrico. Il bonus ha un fondo di 597 milioni di euro, presi direttamente dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarà possibile accedere allo sconto a partire dal 15 ottobre e fino a esaurimento fondi. Il bonus si rivolge sia ai privati che alle microimprese nelle città con oltre 50.000 abitanti. L’importo massimo varia a seconda dell’Isee del richiedente, da 9.000 fino a 11. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus auto elettriche dal 15 ottobre, solo 3 modelli sotto i 7mila euro