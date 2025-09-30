bonus auto elettriche aperta la piattaforma come chiedere il contributo e quanto spetta

È stato firmato il decreto attuativo del ministero dell’Ambiente che rende operativo il bonus auto elettriche 2025. L’incentivo è stato finanziato con 597 milioni di euro utilizzando i fondi del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza. Il documento firmato da Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, prevede che il beneficio venga erogato sotto forma di sconto, che verrà riconosciuto nel momento in cui viene effettuato l’acquisto. L’operazione viene gestita attraverso una piattaforma informatica gestita dalla Sogei, operativa, almeno per i concessionari, a partire dal 23 settembre. I privati potranno iscriversi dal 15 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

