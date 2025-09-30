Bonolis ottimista | Conosco Chivu e so che persona è finalmente abbiamo delle alternative di livello in attacco! C’è qualcosa di più doloroso delle finali perse

Il noto conduttore tv e tifoso dell’Inter, Paolo Bonolis, ha voluto dire la sua sul momento stagionale dei nerazzurri di Cristian Chivu. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Bonolis ha analizzato il momento dell’ Inter di Chivu dopo il successo ottenuto in campionato contro il Cagliari. SU CAGLIARI INTER – « Contro il Cagliari è andata molto bene, Chivu sta cercando di recuperare parte di quanto perduto in quelle due giornate nefaste a San Siro con l’Udinese e a Torino con la Juventus, riuscendo a non perdere ulteriore terreno rispetto a squadre che marciano più velocemente ». LE ALTERNATIVE DI LIVELLO IN ATTACCO A THURAM E LAUTARO – « Quei due restano titolari, parliamo di una coppia fortissima, che però non può giocare qualsivoglia partita per 90 minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonolis ottimista: «Conosco Chivu e so che persona è, finalmente abbiamo delle alternative di livello in attacco! C’è qualcosa di più doloroso delle finali perse»

In questa notizia si parla di: bonolis - ottimista

La capacità di Paolo Bonolis di comunicare in modo così profondo e saggio - facebook.com Vai su Facebook

Bonolis: "Chivu persona responsabile e molto allegra. Napoli fortissimo, come Juve e Milan" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il noto conduttore tv e tifoso nerazzurro Paolo Bonolis ha parlato dell'Inter. Riporta tuttomercatoweb.com

Bonolis: "Bravo Chivu, evita di far danni. Le riserve dell'anno scorso facevano cadere le p... a terra" - Il presentatore e showman, tifosissimo dell’Inter, è appena tornato su Canale 5: "Conte è un para... Come scrive msn.com