Bonolis | Bravo Chivu evita di far danni Le riserve dell' anno scorso facevano cadere le p a terra

Il presentatore e showman, tifosissimo dell’Inter, è appena tornato su Canale 5: "Conte è un para. vento. Cos'altro pretende? Noi recuperiamo terreno, ma occhio anche a Juve e Milan". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bonolis: "Bravo Chivu, evita di far danni. Le riserve dell'anno scorso facevano cadere le p... a terra"

In questa notizia si parla di: bonolis - bravo

Lo show riparte il 27 settembre con una grande novità: Paolo Bonolis si unisce alla giuria con Maria De Filippi e Luciana Littizzetto - facebook.com Vai su Facebook

Bonolis: "Bravo Chivu, evita di far danni. Le riserve dell'anno scorso facevano cadere le p... a terra" - Il presentatore e showman, tifosissimo dell’Inter, è appena tornato su Canale 5: "Conte è un para... Scrive gazzetta.it