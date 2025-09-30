Bonolis a sorpresa | Il Napoli è fortissimo così come la Juventus e il Milan In senso buono e totalmente non offensivo credo che Conte sia un gran para…vento

Bonolis, noto conduttore tifoso dell’Inter, ha menzionato anche la Juventus oltre al Milan e al Napoli. Le sue dichiarazioni. Paolo Bonolis, uno dei volti più irriverenti della televisione italiana, ha un cuore che batte forte per l’ Inter. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato, partendo proprio dalla sua grande passione. L’INTER VINCE A CAGLIARI – «Contro il Cagliari è andata molto bene, Chivu sta cercando di recuperare parte di quanto perduto in quelle due giornate nefaste a San Siro con l’Udinese e a Torino con la Juventus, riuscendo a non perdere ulteriore terreno rispetto a squadre che marciano più velocemente». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

