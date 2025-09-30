Bonny Inter l’ex Parma insidia la ThuLa | il ballottaggio per lo Slavia Praga

Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Yann Bonny potrebbe essere protagonista nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. L’attaccante francese, che finora non ha mai visto il campo dal primo minuto in stagione, sembra essere pronto a fare il suo esordio da titolare con l’ Inter di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Bonny ha convinto durante gli allenamenti e le sue prestazioni nelle prime apparizioni sono state molto apprezzate dal tecnico nerazzurro. Con la necessità di ruotare gli uomini e la sfida europea alle porte, l’allenatore potrebbe finalmente dare spazio al giovane attaccante, deciso a sfruttare l’occasione. 🔗 Leggi su Internews24.com

