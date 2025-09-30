Bonifici istantanei da ottobre scatta la verifica del beneficiario | le novità e cosa cambia per i clienti

Dal prossimo giovedì 9 ottobre, i bonifici istantanei diventano obbligatori per tutte le banche dell'area Euro. Non solo, scatterà anche la verifica obbligatoria dell'Iban del beneficiario (Verificaton of Payee) che proteggerà i clienti da truffe e errori. Vediamo le nuove regole e cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

bonifici istantanei ottobre scattaBonifici istantanei, da ottobre scatta la verifica del beneficiario: le novità e cosa cambia per i clienti - Dal prossimo giovedì 9 ottobre, i bonifici istantanei diventano obbligatori per tutte le banche dell'area Euro ... Scrive fanpage.it

Bonifico istantaneo, dal 9 ottobre non più limiti agli ordini ma attenzione ai passi falsi - Vale a dire la possibilità di fare il bonifico istantaneo e non solo di riceverlo e la cosiddetta verifica del bene ... Riporta ilsole24ore.com

