Bonifici istantanei da ottobre scatta la verifica del beneficiario | le novità e cosa cambia per i clienti
Dal prossimo giovedì 9 ottobre, i bonifici istantanei diventano obbligatori per tutte le banche dell'area Euro. Non solo, scatterà anche la verifica obbligatoria dell'Iban del beneficiario (Verificaton of Payee) che proteggerà i clienti da truffe e errori. Vediamo le nuove regole e cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scocca l'ora dei bonifici istantanei: avvertenze per l'uso
Da ottobre 2025 arriva una novità che cambia il modo in cui facciamo i bonifici bancari Con i bonifici istantanei il trasferimento del denaro avviene in pochi secondi, sette giorni su sette, 24 ore su 24… Ma parliamo di pagamenti che non possono essere ann
Bonifici istantanei, da ottobre scatta la verifica del beneficiario: le novità e cosa cambia per i clienti - Dal prossimo giovedì 9 ottobre, i bonifici istantanei diventano obbligatori per tutte le banche dell'area Euro
Bonifico istantaneo, dal 9 ottobre non più limiti agli ordini ma attenzione ai passi falsi - Vale a dire la possibilità di fare il bonifico istantaneo e non solo di riceverlo e la cosiddetta verifica del bene